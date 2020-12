Rahul Vaidya को भगोड़ा बोलने वाली खबर पर Shilpa Shinde ने जारी किया वीडियो, गुस्से में कही ये बात

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि उन्होंने बिग बॉ 14 (Bigg Boss 14) के कंटेस्टेट राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को भगोड़ा कहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि शिल्पा ने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल को भगोड़ा बोला है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली राहुल के फैंस ने शिल्पा पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जिसके बाद शिल्पा शिंदे ने सामने आकर इसकी सच्चाई बताई है। उन्होंने लीगल एक्शन लेने की भी बात कही है।

ऋतिक रोशन का केस क्राइम ब्रांच हुआ ट्रांसफर, Kangana Ranaut बोलीं- फिर से इसका ड्रामा शुरू

शिल्पा शिंदे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो (Shilpa Shinde video) जारी किया है जिसमें वो सबकुछ बताती हुई दिखाई दे रही हैं। शिल्पा ने वीडियो में साफ किया कि उन्होंने बिग बॉस 14 के किसी भी कंटेस्टेंट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने ये भी बताया कि वो बिग बॉस देख नहीं रही हैं तो भला कैसे कोई रिएक्शन दे सकती हैं।

शिल्पा ने वीडियो में कहा- हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा शिंदे हूं। मैं कह रही हूं कि इस बार का बिग बॉस मैं फॉलो नहीं कर रही हूं। मैं किसी भी कंटेस्टेंट को कुछ भी नहीं बोल रही हूं। जो लोग भी मेरे नाम को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ मैं लीगल एक्शन ले सकती हूं लेकिन प्लीज ये बकवास काम ना करें। मुझे बिग बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिल्पा ने पोस्ट के कैप्शन में ये भी साफ किया कि उनका कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है। कुछ फेक आईडी हैं जो उनके नाम से ऐसा कर रही हैं। मीडिया से भी शिल्पा ने आग्रह किया है कि फेक ट्वीट्स के आधार पर कोई खबर ना छापें। शिल्पा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Stay Safe Maam, and please take care ❤️



Ignore all negativity.