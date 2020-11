टोनी कक्कड़ के गाने पर मस्ती करते दिखे सिद्धार्थ और शहनाज, जल्द सामने आएगा म्यूजिक वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 के बाद से टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी बेहद पॉपुलर हो चुकी है। फैंस दोनों को एक दूसरे के साथ खूब पसंद करते हैं। यहां तक कि उनके हैशटैग #Sidnaaz के साथ फैंस शहनाज और सिद्धार्थ को हमेशा साथ ही देखना चाहते हैं। हाल ही में दोनों एक साथ दिखाई दिए तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अब सिद्धार्थ और शहनाज का साथ में मस्ती करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ के पंजाब के खेतों से कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

शहनाज और सिद्धार्थ का वीडियो वायरल

दरअसल, सिद्धार्थ और शहनाज जल्द ही नए गाने में नजर आने वाले हैं। जिसे लेकर दोनों पंजाब गए हुए थे। टोनी कक्कड़ के म्यूजिक वीडियो में दोनों दिखाई देंगे। टोनी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रहे हैं। टोनी के साथ दोनों उनके गाने लैला पर डांस मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। शहनाज और सिद्धार्थ को साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है।

Both of them are such sweethearts♥️ Love you bhai @sidharth_shukla & @ishehnaaz_gill #Laila pic.twitter.com/DWUPs3PITX