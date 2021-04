सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज ‘Broken But Beautiful 3’ रिलीज को है तैयार, जबरदस्त रोमांस करते दिखेंगे एक्टर

नई दिल्ली | टीवी के पॉपुलर एक्टर रहे सिद्धार्थ शुक्ला को उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं। बिग बॉस 13 जीतने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में कमाल का इजाफा हुआ है। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं। अब सिद्धार्थ जल्द ही ब्रोकन बट ब्‍यूटीफुल सीजन 3′ (Broken But Beautiful 3) नाम की हिट वेबसीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया राठी के साथ सिद्धार्थ का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है।

सिद्धार्थ शुक्ला करते दिखेंगे इंटीमेट सीन

स्पॉटबॉई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वेब सीरीज का शूट काफी पहले पूरा हो गया था और अब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो सिद्धार्थ और सोनिया के जबरदस्त रोमांस वाली सीरीज आपको 2021 के मई में देखने को मिल जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला ने इस वेब सीरीज का शूट बहुत पहले ही खत्म कर लिया था। उन्होंने डबल शिफ्ट्स करके इसे समय से पहले फिनिश किया था। सीरीज में सिद्धार्थ अगस्त्या रॉव का रोल प्ले करते दिखेंगे जिसे रूमी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। फैंस को दोनों की बीच जबरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा।

