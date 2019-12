शहनाज गिल का गला दबाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर को इस एक्ट्रेस ने किया शेयर, फैंस ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। 'बिग बॉस का 13' (Bigg Boss 13) सीज़न जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे-वैसे ये काफी दिलचस्प भी होता जा रहा है। वहीं आए दिन बिग बॉस को लेकर कई सारी बातें भी सामने आई आती ही रहती हैं। वहीं अब एक्ट्रेस सिमरन कौर मुंडी (Simmran K Mundi) ने बिग बॉस 13 की कुछ तस्वीरों पर ट्विट के जरिए पोस्ट शेयर की है। जहां सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज गिल का गला घोंटते देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने पोस्ट को शेयर करते हुए पूछा कि कोई व्यक्ति इस व्यवहार को समझ सकता है?

Ma'am u r new here...



I'll explain...This is a vry spcl bond...a diff kinda relationshp which broke all previous records of vulgarity.



This is calld "ShitNaaz" wich accrdn to @ColorsTV is vry cute n entrtainin.



I'm sorry u didn't find it cute 😁😁#TrueStory #BiggBoss13