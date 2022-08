Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: शैलेश लोढ़ा के बाद अब ये दो अहम किरदार छोड़ेंगे शो ! नाम सुनकर आपको लग सकता है झटका

टीवी का पसंदीदा शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। हर घर में आपको इसके फैंस मिल जाएंगे, लेकिन इन दिनों शो में उथल पुथल के चलते फैंस परेशान हो गए हैं। हर रोज किसी न किसी के शो छोड़ने की खबर आ रही है। इस बीच दो और किरदारों के शो के छोड़ने की खबर आ रही है। इन दो नामों को सुनने के फैंस का दिल टूट सकता है।

शैलेश लोढ़ा के शो छोड़ने के बाद अब खबर आ रही है कि राज अनादकट और मुनमुन दत्ता भी शो को अलविदा कहने वाले हैं। इस खबर को सुनने के बाद फैंस का दिल टूट गया है। इस पर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बात की है। प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने अपने कलाकारों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा है।



असित कुमार मोदी ने कहा कि दर्शकों ने शो को पसंद किया है क्योंकि वे इन अभिनेताओं को केवल इन किरदारों में ही देखना चाहते हैं। अगर वे सब कुछ करना शुरू कर देगें तो शो की वैल्यू नहीं रहेगी।

