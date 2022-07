Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: पहले ही एपिसोड में बबीता जी की वजह से जेठालाल को जाना पड़ा था जेल!

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। हर घर में आपको इसके फैंस मिल जाएंगे। हालांकि कुछ समय से शो में बहुत उथल-पुथल चल रही है। किसी किरदार के आने तो किसी के जाने का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन अभी भी बबीता जी (Babita Ji) और जेठलाल जैसे किरदार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। आज इस शो को 14 साल पूरे हो गए हैं। 28 जुलाई, 2008 को शुरू हुए इस कॉमेडी शो को एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन दशर्कों का इसके प्रति प्यार कम नहीं हुआ है।

शो मे अक्सर देखा जाता है कि जेठलाल 'बबीता जी' इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। जेठालाल बबिता जी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले एपिसोड में ही जेठालाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ गवाही देती हैं बबीता जी। ये सुनकर आप भी चौंक गए न। पहले एपिसोड में जेठालाल जेल की वर्दी, हाथों मे हथकड़ी लगाए दिखे थे, इसकी वजह उनका बेटा टप्पू था। टप्पू जो अपने बचपन में काफी शरारती था लिहाजा बेटे की शरारतो के कारण ही जेठालाल को जेल जाना पड़ा था।

