Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 5 साल बाद होगी दयाबेन की वापसी, गरबा करती दिखेंगी दिशा वकानी!

टीवी दुनिया का मशहूर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले 14 साल से लोगों को हंसा रहा है और आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। हालांकि फैंस अक्सर शो में दयाबेन को मिस करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में दयाबेन की वापसी होने वाली है।

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) दर्शकों के बीच इस तरह लोकप्रिय हो चुका है कि लोग इस शो को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इस सीरियल के अधिकतर किरदार अपने रियल नामों से ज्यादा अपने किरदार के नामों से जाने जाते हैं। हालांकि शो में कुछ किरदारों की कमी दर्शकों को काफी खलती है, जिनमें से एक है दयाबेन का किरदार। दर्शक अक्सर दयाबेन को मिस करते नजर आते हैं और मेकर्स से दयाबेन की वापसी की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लगता है अब ये इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है।

taarak mehta ka ooltah chashmah makers bringing back dayaben to show in 2 months as per reports