Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: नट्टू काका के बाद शो में हुई एक और धमाकेदार एंट्री, चौंके गोकुलधाम वासी

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ कई सालों से लोगों हंसा रहा है। हर घर में इसके चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों शो में बहुत उथल-पुथल चल रही है। हर रोज शो से जुड़ी कोई न कोई चौकाने वाली खबर आ ही जाती है, लेकिन इस बार जो खबर हम बताने वाले हैं वो आपको खुश कर देगी। शो में नट्टू काका के बाद एक और एंट्री हो गई है।

जी हां शो में हाल ही में नट्टू काका की एंट्री हुई है जिससे दर्शक खुश हैं। अब आपकी खुशी दोगुनी होने वाली है, क्योंकि शो में कोई और भी आने वाला है। लंबे समय से शो से कई किरदार नदारद हैं जिसका खासा असर शो पर पड़ रहा है। इसके चलते मेकर्स एक-एक कर सभी की दोबारा एंट्री में लगे हुए हैं।

taarak mehta ka ooltah chashmah new character has now entered the show