तेजस्वी प्रकाश ने किया खुलासा, छोटी गाड़ी में इसलिए ट्रैवल नहीं करने देते हैं करण कुंद्रा, शॉकिंग है वजह!

छोटे पर्दे की मश्हूर अभिनेत्री और 'स्वरागिनी' फेम अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) ने शुक्रवार को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। तेजस्वी टीवी के मोस्ट कन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 की विनर भी रह चुकी हैं। इस शो में इन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला और इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

तेजस्वी अक्सर चर्चा में रहती हैं। आए दिन इनके वी़डियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। दोनों गोवा के रिए रवाना हो रहे थे। इन दोनो की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते हैं। जल्द ही दोनों रियलिटी शो डांस दीवाने में नजर आने वाले हैं। ये एपिसोड बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान करण और तेजस्वी एक साथ ये शो होस्ट करते नजर आएंगे, इस दौरान कई ऐसे सवालों के जवाब और ऐसे राजों से पर्दा भी उठेगा जो सभी को हैराम कर देंगे।

