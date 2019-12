The Kapil Sharma का 'चंदू चाय वाला' बना कबीर सिंह, फोटो देख हैरान हुए फैंस

नई दिल्ली। 'द कपिल शर्मा शो' ( The Kapil Sharma ) इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। पिछले वीकेंड शो में सलमान अपनी फिल्म दबंग 3 का प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी चंदन प्रभाकर ( Chandan Prabhakar ) 'चंदू चाय वाला' की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। वायरल हो रही इस तस्वीर में चंदन प्रभाकर(chandu chaiwala) कबीर सिंह (kabir singh) के किरदार में नजर आ रहे हैं। चंदू की ये तस्वीर देखकर सभी लोग हैरान हैं।

दरअसल, चंदन ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्वीटर पर शेयर किया है। फोटो में चंदू हूबहू कबीर सिंह (kabir singh) के शाहिद कपूर (shahid kapoor) नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए चंदन ने लिखा कि इस वीकेंड ‘द कपिल शर्मा शो’ ( The Kapil Sharma ) में कबीर सिंह के साथ आप खूब हंसेंगे।

Are, I saw this promo.Chandanji, you nailed it sir. So looking forward to watching you as Kabir Singh. Good luck sirji