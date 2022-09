हिंदी दिवस: भुवन बाम से लेकर जाकिर खान तक विदेशो में भी हिंदी बोलकर भाषा का परचम बुलंद कर रहे हैं ये कॉमेडियन

हिंदी ऐसी भाषा है जो न केवल काव्यात्मक है, बल्कि एक अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ मजेदार भी है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर, यहां कुछ फेमस कलाकार और कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं। जो कलाकार हिंदी में कॉमेडी कर विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं।

भारत में कुल 22 ऑफिशली भाषाए हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा बहुमुखी भाषाओं में से एक है, जो न केवल काव्यात्मक है, बल्कि एक अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ मजेदार भी है। आज हिंदी दिवस (Hindi Diwas) के अवसर पर हम आपको कुछ फेमस कलाकार और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने हिंदी के दम पर विदेशों में भी अपनी साख बनाई है। ये कॉमेडियन बहुत फेमस हैं और जो अपने मजाकिया अंदाज से और चुटकुलों से लोगो को हंसाते- हंसाते लोट-पोट करा देते हैं।

these standup comedians and comedy content creators who became famous by doing comedy in hindi