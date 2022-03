TMKOC फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने परिवार के लिए करियर को कहा था अलविदा

टीवी इंडस्ट्री की कई ऐसी अभिनेत्रियां है जिन्होंने अपनी फ़ैमिली की वजह से अपना सुनहरा करियर को अलविदा कह दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिशा वकानी से लेकर सौम्या टंडन तक इस लिस्ट में हैं शामिल।

छोटे पर्दे पर मशहूर कई सारी अभिनेत्रियों ने अपने करियर को अपने परिवार के लिए अलविदा कह दिया। कई अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल हैं। कई अभिनेत्रियां अपने पति और बच्चों के साथ विदेश सेटल हो गई तो कई ने अपनी शादी और बच्चों के लिए इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स की कहानी

