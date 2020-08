Bday Spcl: मौत को गले लगाने से पहले Pratyusha Banerjee ने कही थी ये बात, फोन पर हुई रिकॉर्डिंग से हुआ था खुलासा

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh death) की मौत अब इतिहास के पन्नों पर एक कहानी बनकर रह गई है लेकिन इससे पहले एक कहानी और ऐसी थी जिसके अधुरे पन्ने आज भी इंसाफ मांग रहे है। और वो थी छोटे पर्दे की चर्चित स्टार प्रत्यूषा बनर्जी(Pratyusha Banerjee death) जिसकी मौत से हर कोई हैरान रह गया था। उनकी मौत भी सुशांत(sushant singh suicide) की मौत से काफी मिलती जुलती है। आज प्रत्यूषा (pratyusha banerjee birth anniversary)की बर्थ एनीवर्सरी में कुछ ऐसे राज के बारे में बता रहे है जिसे शायद ही कोई जानता होगा।

प्रत्यूषा (Pratyusha Banerjee death) ने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ही बता दिया था कि वो मरने जा रही है। इस बात का खुलासा प्रत्यूषा(pratyusha banerjee mobile recording) के मोबाइल पर बातचीत की रिकार्डिंग से हुआ था। जिसमें प्रत्यूषा (pratyusha banerjee last call)ने आखिरी बार अपने ब्वायफ्रेंड राहुल से बातबीच करके अपने मरने की जानकारी दी थी।

मोबाइल फोन पर मिली रिकार्डिग से यह बात साफ हुई थी कि प्रत्यूषा(pratyusha banerjee boyfriend rahul) उस दौरान काफी गुस्से में थी उसने मरने के पहले राहुल को ना केवल धोखेबाज कहा था बल्कि से अपने मरने की भी जानकारी दी थी। इसके बाद गुस्से से उसका फोन काटकर मौत को गले लगा लिया।

कोर्ट में पेश किया गया बातचीत का अंश

बता दे कि एक अप्रैल, 2016 को प्रत्यूषा ने अपने फ्लैट में पंखे से लटककर फांसी लगा ली थीं। उनकी मौत की आखिरी कॉल से साबित हुआ था कि (pratyusha banerjee boyfriend rahul) राहुल के साथ उनका काफी झगड़ा हुआ था यह बात उस समय साबित हुई जब प्रत्यूषा और राहुल (Pratyusha Banerjee in last phone call to Rahul Raj Singh) की बातचीत की आखिरी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई थी प्रत्यूषा की इस बात को सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया.था सिर्फ प्रत्यूषा की भर्राई हुई आवाज ही चारों ओर गूंज रही थी प्रत्यूषा (pratyusha banerjee last call) की आखिरी कॉल से साफ पता चल रहा था कि और वो बेहद परेशान थी और बुरी तरह टूट गई थी। लगातार खुद ही ठगा हुआ महसूस करने की बात कह रही थी और ये भी कह रही थी कि वो कुछ कर लेगी। बातचीत की ये रिकॉर्डिंग यह बात साबित करने के लिए काफी थी कि प्रत्यूषा और राहुल के बीच रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे।

ऑटो रिकॉर्डर मोड में था प्रत्यूषा का फोन

मुंबई पुलिस की मानें तो प्रत्यूषा का मोबाइल बात करने के दौरान (pratyusha banerjee mobile auto recording )ऑटो रिकॉर्डर मोड में था जिससे उनकी तीन मिनट हुई आखिरी बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई थी। मुंबई पुलिस ने इसी रिकॉर्डिंग को उनके ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ एक अहम सबूत बताते हुए इसे अदालत में पेश किया था पुलिस का कहना था कि इस बातचीत से कई ऐसे सवाल उठते हैं, जिनके जवाब सिर्फ राहुल राज ही दे सकता है। लेकिन अबतक राहुल के गिरफ्तार नहीं होने की वजह से वो सच छिपा सामने नही आ पाया और तमाम दलीलों के बावजूद राहुल अब भी पुलिस के शिकंजे से आजाद घूम रहा है।