तुनिषा शर्मा केस में गिरफ्तारी पर शीजान खान का पहला रिएक्शन, कहा - मैं बेकसूर हूँ! मुझे न्याय...

Published: Jan 02, 2023 11:37:49 am

टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान की ओर से सोमवार कोर्ट में जमानत की पहली अर्जी दाखिल की जाएगी। शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीजान खान निर्दोष हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याया मिलेगा।

Tunisha Sharma case: Sheezan Khan says ‘have faith in judiciary, I am innocent’