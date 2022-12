तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में पुलिस ने दी बड़ी जानकारी, कहा - ब्लैकमेलिंग या लव जिहाद...

मशहूर टीवी सीरियल अलीबाबा में नजर आने वाली लीड अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने बीते दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद तुरंत ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया कि 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था जिसकी वजह से वह टेंशन में थी।

Tunisha Sharma Suicide Case: No Love Jihad or Blackmailing Angle So Far, Reveals Mumbai Police