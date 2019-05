महिला ने इस एक्टर पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप, कहा- नारियल पानी पिलाकर मेरे साथ रेप किया, फिर बनाया अश्लील वीडियो

टीवी के मशहूर एक्टर और 'जस्सी जैसी कोई नहीं' फेम करण ओबेरॉय ( tv actor Karan Oberoi ) पर कथित रूप से एक महिला ज्योतिषी को शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद करण को गिरफ्तार किया है। करण पर महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रेप का वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया और से पैसे की मांग की। करण के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

Mumbai:TV Actor Karan Oberoi arrested by police in connection with an alleged rape case. More details awaited.