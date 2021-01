बायसेक्सुअल Vikas Gupta का पुराना ट्वीट हुआ वायरल, टीवी के दो मशहूर चेहरों पर लगाया ब्लैकमेल का आरोप

नई दिल्ली। बिग बॉस 14 ( Bigg Boss 14 ) में जब से चैलेंजर्स की एंट्री हुई है। तब से ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इस दौरान घर में फिर से वापस आए टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ( Producer Vikas Gupta ) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। शो में पहले उनका झगड़ा अर्शी खान ( Arshi Khan ) संग हुआ और फिर अली गोनी ( Aly Goni ) और जैस्मीन भसीन ( Jasmin Bhasin ) संग हुआ। इस वीकेंड के वार में जहां पूरे घर को शो के होस्ट सलमान खान ( Salman Khan ) से डांट पड़ी थी। वहीं विकास और राखी सांवत ( Rakhi Sawant ) को भी गलत व्यवहार के चलते सलमान खान गुस्सा देखना पड़ा था।

इन सब बातों के बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है। जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। दरअसल, विकास गुप्ता ( Vikas Gupta Tweet ) का एक पुराना ट्वीट सामने आया है। यह ट्वीट विकास ने तब किया था, जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) किया था। इस ट्वीट में विकास ने बताया है कि वह भी काफी लंबे से समय डिप्रेशन में रहे हैं। विकास ने कहा है कि वह इस वजह से सुसाइड करने का भी मन बना चुके थे। इस का जिम्मेदार उन्होंने टीवी एक्टर पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा को माने की बात कही थी। इस ट्वीट के सामने आने के बाद हलचल शुरू हो गई है।

Hi Just wanted to let you know a tiny detail about me. I fall in love with the human regardless of their gender. There r more like me. With #Pride I am Bisexual #VikasGupta PS No more being blackmailed or bullied #priyanksharma #ParthSamthaan ThankU for forcing me to come out 😊 pic.twitter.com/0N403EDukp