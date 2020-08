12 साल काम करने के बाद Neha Mehta ने छोड़ा शो, बड़े प्रोजेक्ट मिलने की वजह से शो को कहा अलविदा

नई दिल्ली। छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ( tarak mehta ka ooltah chashmah ) 12 सालों से हर घर की शान बना है। हर घर में सालों से यह सीरियल मनोरंजन करता हुआ आ रहा है। ऐसे में दर्शकों को शो के हर किरदार से लगाव भी हो गया है। लेकिन इस शो से एक बुरी खबर सामने आई है। जिसे सुन दर्शक भी काफी निराश हो रहे हैं। दरअसल, शो में अंजलि का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता ( Neha Mehta ) ने शो को 12 साल बाद छोड़ दिया है। जिससे शो के मेकर्स ( Tarak Mehta Ka Ulta Chashmah Show Makers ) के भी काफी परेशान हैं। अभी तक शो की तरफ से आफिशल जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

नेहा मेहता के शो छोड़ने पर स्पॉटबाय के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नेहा ने शो को अलिवदा कहा दिया है। वह काफी समय से शो के शूटिंग सेट पर भी नहीं आ रही हैं। नेहा शो में अब नज़र नहीं आएंगी। उन्होंने शो के मेकर्स ( Neha had already informed the show's makers ) को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी। साथ अब मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह नेहा को शो छोड़ कर जाने से रोक लें। नेहा ने मेकर्स को बताया है कि उनके पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ( Neha has many big projects ) हैं। जिसकी वजह से वह शो में काम नहीं कर सकती हैं। वह जल्द ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर देंगी।

बता दें शो में नेहा तारक मेहता ( Neha played the role of Tarak Mehta's wife ) की पत्नी अंजलि के किरदार निभाती थी। शो में उनका डायट खाना ( Neha's Diet Food was very popular ) भी खूब सुर्खियों में बना रहता था। वैसे आपको बता दें नेहा ही नहीं बल्कि कई और अभिनेता भी शो को छोड़ चुके हैं। जिसमें 'कसौटी जिंदगी की' ( Kasauti Zindagi Ki 2 ) के एक्टर पार्थ समथान ( Parth Samthaan ) का नाम भी शामिल है। लॉकडाउन की वजह से करीबन तीन महीनों तक शूटिंग बंद थी। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू की गई है। जिसके बाद से यह शो टीआपी चार्ट (tarak mehta ka ooltah chashmah ) पर टॉप पर बना हुआ है।