रिवीलिंग ड्रेस के चलते उर्फी जावेद हुईं ऊप्स मोमेंट का शिकार, हाथ से छुपाई इज्जत

कुछ सेलेब्स भले ही अपनी एक्टिंग करियर के चलते चर्चा में न रहते हों, लेकिन अपने लुक्स को लेकर ये खूब सुर्खियां बटोरते हैं। इनमें से ही एक हैं उर्फी जावेद। उर्फी जावेद इंटरनेट सेंशेशन बन गई हैं। ये अपने अतरंगी कपड़ों से अक्सर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। हालांकि कई बार ये ट्रोलिंग का शिकार भी हो जाती हैं।

बिग बॉस ओटीटी' का हिस्सा बनने के बाद से ही उर्फी की जैसे पूरी किस्मल ही पलट गई। इस शो में भले उनका सफर कुछ दिनों का रहा हो, लेकिन इस शो से वो पॉपुलर खूब हुईं। इसी बीच अब उर्फी जावेद की कुछ नई तस्वीरें वायरल हो रही है, इन तस्वीरों में वो हद से ज्यादा बोल्ड ड्रेस में नजर आ रही है, जिसके कारण वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गईं।

urfi javed became a victim of oops moment due to her torn dress