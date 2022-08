उर्फी जावेद ने किया शॉकिंग खुलासा- 'पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा शख्स इंटीमेट वीडियो बनाने के लिये बना रहा है दबाव'

उर्फी जावेद आज एक बड़ा नाम हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जो उन्हें जानता न हों। बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद से ये सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं। उर्फी जावेद अक्सर अपने लुक्स से लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। ये अपने लुक्स के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। एक बार उर्फी ने शॉकिंग खुलासा किया है। ये सुनकर हर कोई हैरान है।

Published: August 15, 2022 11:27:39 am

उर्फी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एक शख्स उन्हें इंटीमेट वीडियो बनाने के लिये 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। इस शख्स के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर थक हार के उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उर्फी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक शख्स की दो तस्वीरें और उसके साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं।

urfi javed complains of harassment by a man from punjabi industry