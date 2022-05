ऑलिव ऑयल ने बिगाड़ा उर्फी के चेहरे का हाल, पूरा स्टाफ पड़ा बीमार, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

इंटरनेट सेंशेशन उर्फी जावेद हमेशा अपने लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं। ऊर्फी जावेद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाती हैं। उनके अजीबो गरीब कपड़े कुछ को पसंद आते हैं तो कुछ इन्हें इसके चलते आड़े हाथ ले लेते हैं।

Published: May 28, 2022 09:51:31 am

अब उर्फी ने स्टोरी शेयर कर एक बुरी खबर सुनाई है। दरअसल में उर्फी जावेद की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाने का तेल आर्डर किया था और इसके साथ उन्होंने मटर पनीर बनाकर अपने स्टाफ के साथ खाया था, जिसके चलते इसके दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिले हैं। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर इस पूरी घटना का जिक्र किया है।

urfi javed fall ill due to expired food oil use and her eyes got swell