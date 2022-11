'बिग बॉस OTT' में नाकाम होने के बाद अब इस रियलिटी शो में प्यार ढूंढती नजर आंएगी उर्फी जावेद

Submitted by:

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो कब क्या पहन लें किसी को कुछ नहीं पता। भेल ही इनका सिक्का बिग बॉस में न चला हो लेकिन फैशन की दुनिया में इनका खूब बोलबाला है। अब उर्फी जावेद दूसरे रियलिटी शो में हाथ आजमाने जा रही हैं।

urfi javed ready to appear in dating reality show splitsvilla x4