'पिता को देखा नहीं, भाई ने कभी नहीं दिया प्यार', कुछ इस तरह छलका भारती सिंह का दर्द

मुंबई। कॉमेडी क्वीन के नाम से पॉपुलर भारती सिंह यूं तो दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में ऐसा दर्द है, जिसे याद कर वह दुखी हो जाती हैं। हाल ही भारती ने अपने इस दर्द को बयां किया है। उनका कहना है कि उनके जीवन में उनकी मां ही महत्व रखती हैं। उन्होंने न तो अपने पिता को देखा है और न ही उन्हें याद करती हैं। कॉमेडियन का कहना है कि उनके भाई ने भी कभी उन्हें प्यार नहीं किया। भारती अपने घर में भी पिता की फोटो नहीं लगाने देती हैं। हालांकि शादी के बाद पति हर्ष लिंबाचिया से मिले प्यार के बाद उन्हें पता चला कि जब कोई लड़का आपकी केयर करता है, तो कैसे करता है।

पिता और भाई से नहीं मिला प्यार

दरअसल, हाल ही भारती ने एक्टर-कॉमेडियन मनीष पॉल से बातचीत में अपने निजी जीवन के दर्द को बयां किया है। भारती ने इस दौरान कहा कि उनकी जिंदगी में एक ही चीज है, वो है मां। जब वह 2 साल की थीं, तब पिता का देहांत हो गया। उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। न ही उनकी कोई फोटो उनके घर में है। वह अपने पिता की फोटो भी घर में लगाने नहीं देतीं। भारती का कहना है कि उनकी बहन ने पिता को देखा है और उसे ही पिता का प्यार मिला है। पिता से तो प्यार मिल नहीं पाया, साथ ही भाई भी अपनी व्यस्तता के कारण वो प्यार नहीं दे पाया। सब अपने काम में व्यस्त रहते थे।

शादी के बाद पता चला कैसे करता है पुरुष केयर

भारती ने कहा कि शादी के बाद पति से प्यार मिला। तब मालूम चला कि जब कोई पुरुष आपकी केयर करता है तो कैसे करता है। क्योंकि मैंने कभी कल्पना ही नहीं कि कैसे कोई पुरुष मेरी इतनी केयर कर सकता है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बॉडी साइज और ज्यादा वजन की वजह से, मैं अच्छी नहीं दिखती। कोई हैंडसम और बुद्धिमान पुरुष मेरे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन अब एक पुरुष है जो पूछता है, क्या आपने खाना खा लिया? आपके पेट में दर्द है, ये चीज ट्राई क्यों नहीं करती हो? क्या कोई पुरुष इतनी केयर कर सकता है। इसलिए, इसे प्यार कहते हैं। ऐसा ही पिता करते हैं।

