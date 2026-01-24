24 जनवरी 2026,

शनिवार

TV न्यूज

‘मेरे शादी को सिर्फ दो महीने हुए थे…’, ‘Indian Idol 16’ में फफक-फफकर रोने लगी पहलगाम अटैक विक्टिम की पत्नी, सामने आया वीडियो

Indian Idol 16 Latest Promo Video: ‘इंडियन आइडल 16’ का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें पहलगाम अटैक विक्टिम की पत्नी फूट-फूटकर रोते हुए नजर आईं… आप भी देखें वीडियो।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 24, 2026

Pahalgam Attack Victim Wife Video

इंडियन आइडल 16 रिपब्लिक डे 2026 स्पेशल: पहलगाम अटैक विक्टिम की पत्नी का वीडियो (इमेज सोर्स: सोनी टीवी)

Pahalgam Attack Victim Wife Video: ‘इंडियन आइडल 16’ के रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में जब पहलगाम अटैक में शहीद हुए युवक की पत्नी ने अपनी कहानी सुनाई, तो वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ वह हमला, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, आज भी उसकी आंखों में ताजा है। रोते-रोते उसने मंच पर कहा… “मेरे शादी को बस दो महीने हुए थे… और मेरे निर्दोष पति को सबसे पहले गोली लगी थी।”

एक पल में कई पत्नियों ने अपने पति खो दिए

पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है। धर्म पूछकर आतंकियों ने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी और कई पत्नियों ने अपने पति एक झटके में खो दिए थे और विधवा हो गई थीं।

ऐशन्या द्विवेदी भी उन्हीं विधवा में से एक हैं। इस हमले में उन्होंने, अपने पति को खो दिया था, अब ‘इंडियन आइडल सीजन 16’ के रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगी।

ऐशन्या द्विवेदी ने रो-रोकर बताई आपबीती

सोनी टीवी द्वारा रिलीज किए गए इंडियन आइडल 16 के लेटेस्ट प्रोमो ने हर किसी का दिल हिला दिया है। मंच पर बैठी वह युवा महिला, जिसकी जिंदगी अभी-अभी बस नई हुई थी, जब पहलगाम अटैक की दहला देने वाली यादें बताने लगी, तो उसकी आवाज खुद उससे भी ज्यादा कांप रही थी।

आंखों में आंसू लिए उसने कहा, “शादी को मेरे 2 महीने हुए थे… शुभम को सबसे पहले गोली लगी थी।”
इन शब्दों के साथ ही पूरा शो जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। लेकिन दर्द के बीच भी उसने गर्व से सिर उठाया और इंडियन आर्मी को धन्यवाद करते हुए बोली- “आप लोगों ने उन 26 बहनों का बदला लिया है… मुझे सच में बहुत गर्व है।”

1971 के बाद भारत-पाक के बीच बिगड़ गए थे हालात

पहलगाम हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त शब्दों में कहा था कि “आतंकवादी हमले के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे।” सरकार की इस चेतावनी के कुछ ही दिन बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिससे हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि 1971 के बाद पहली बार भारत-पाक युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई थी। तनाव बढ़ने के बीच गृह मंत्रालय ने 7 मई, 2025 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया।

जानकारों का मानना था कि 1971 की जंग के बाद इतनी विशाल तैयारी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। यह साफ संकेत था कि उस समय दोनों देशों के रिश्ते कितने बिगड़ चुके थे और हालात कितने गंभीर हो चुके थे।

Hindi News / Entertainment / TV News / 'मेरे शादी को सिर्फ दो महीने हुए थे…', 'Indian Idol 16' में फफक-ففक-फफकर रोने लगी पहलगाम अटैक विक्टिम की पत्नी, सामने आया वीडियो

