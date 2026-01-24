‘मेरे शादी को सिर्फ दो महीने हुए थे…’, ‘Indian Idol 16’ में फफक-फफकर रोने लगी पहलगाम अटैक विक्टिम की पत्नी, सामने आया वीडियो

पहलगाम हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त शब्दों में कहा था कि “आतंकवादी हमले के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे।” सरकार की इस चेतावनी के कुछ ही दिन बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिससे हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि 1971 के बाद पहली बार भारत-पाक युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई थी। तनाव बढ़ने के बीच गृह मंत्रालय ने 7 मई, 2025 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया।