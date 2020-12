यशराज मुखाते ने Shehnaaz Gill के डायलॉग पर बनाया नया रैप, रसोड़े में कौन था के बाद ये हुआ वायरल

नई दिल्ली | रसोड़े में कौन था वायरल वीडियो (Viral Video) से फेमस हुए म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते (Yashraj Mukhate) के क्रिएशन को लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके जितने भी नए-नए वीडियोज आते हैं लोगों को बड़े ही मजेदार लगते हैं। किसी डायलॉग का मजेदार रैप कैसे करना है ये उन्हें बखूबी पता है। अब हाल ही में एक बार फिर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यशराज ने इस बार बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की कंटेस्टेंट रह चुकी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के एक डायलॉग पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है जो लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी है। शहनाज गिल की क्यूटनेस पहले ही लोगों का दिल जीत चुकी है और अब यशराज द्वारा बनाया गया रैप सॉन्ग खूब सुर्खियां बंटोर रहा है।

#ShehnaazGiIl once again thank you #yashrajnukhate for this amazing recreation from #bb13 pic.twitter.com/8xNBhbFwKh