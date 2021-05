नई दिल्ली। ओम शांति ओम फेम एक्ट्रेस युविका चौधरी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने पति प्रिंस नरुला संग तस्वीरें और कॉमेडी वीडियोज शेयर करती रहती हैं। वहीं हाल ही में युविका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिस देख यूजर्स काफी भड़क गए और अब युविका को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। ट्विटर पर #ArrestYuvikaChoudhary तेजी से ट्रेंड कर रहा है।

व्लॉग में की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल

दरअसल, युविका की जिस वीडियो पर विवाद शुरू हुआ है। उसमें वह पति प्रिंस नरूला के साथ दिखाई दे रही हैं। वीडियो में दिखाया जाता है कि प्रिंस बाल कटवा रहे होते हैं। तभी युविका मस्ती करते हुए अपना फोन लेकर उनके पास पहुंचती हैं और वीडियो बनाने लगती हैं। युविका बताती हैं कि वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बना रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता कि वह ठीक से तैयार हो पाएं। जिसके बाद वह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगती हैं। वीडियो में युविका की भाषा को सुनकर लोग काफी गुस्सा हो गए।

Hi guys I didn’t kw the meaning about that word wt I used in my last vlog I didn’t mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone I apologise to each n every one I hope you understand love you all