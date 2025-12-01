Udaipur: 11 साल की बेटी से रेप के बाद महिला के कपड़े पहनकर घूम रहा था लिव-इन पार्टनर, पति से लड़ाई के बाद रिलेशन में आई थी मां

रिपोर्ट में बताया गया कि पति से विवाद होने के बाद महिला लिव-इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति और उसकी मां के साथ रहने लगी थी। आर्थिक परेशानी के चलते वह शहर से बाहर प्राइवेट जॉब करने लगी, जबकि 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा लिव -इन पार्टनर के साथ किराए के मकान में रहने लगे। दोनों बच्चे लिव-इन पार्टनर को पिता का दर्जा देते, जबकि आरोपी पिछले एक माह से नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। एक माह में 5 बार बलात्कार करना बताया।