आरएमआरएस बैठक में करोड़ों के प्रस्ताव, 6 एसी एम्बुलेंस की घोषणा

मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सुविधाएंबैठक में प्रधानाचार्य डॉ. राहुल जैन ने अस्पताल परिसर में मरीजों के स्थानांतरण की समस्या रखी। इस पर राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया और लोकसभा सांसद मन्ना लाल रावत ने 3-3 वातानुकूलित एम्बुलेंस देने की घोषणा की। इनकी कुल लागत 60 लाख रुपए होगी। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कैंसर जांच के लिए अत्याधुनिक साइटोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।