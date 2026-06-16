उदयपुर की आयड़ नदी: अतिक्रमण पर सख्ती, नदी सीमा में आने वाले निर्माणों पर लगेंगे जाएंगे लाल क्रॉस निशान

उदयपुर. आयड़ नदी में लगातार बढ़ते अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने यूडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ आयड़ नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी सीमा में पाए जाने वाले निर्माणों का सर्वे कर उन पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाने तथा नए निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए। आयड़ पुल से शुरू हुआ यह निरीक्षण अशोक नगर श्मशान घाट तक चला, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नदी पेटे में पैदल चलकर अतिक्रमणों और निर्माण गतिविधियों का जायजा लिया।---