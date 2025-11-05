Rajasthan: ‘मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…’ पिता के दाह संस्कार के समय आया बेटी का रिजल्ट

कानोड़ (उदयपुर)। दुखों के पहाड़ के आगे बड़ी सफलता की खुशी पलभर भी नहीं टिक पा रही थी। बेटी पिता के सपनों को साकार कर सफलता की सूची में नाम दर्ज करवा चुकी थी और उस सफलता का इंतजार कर रहे पिता खामोश हो चुके थे। पिता के निधन के चंद मिनटों बाद ही बेटी के सीए फाइनल में सफल होने की खबर मिली थी। सबसे बड़ी खुशी का जश्न मनाने से पहले बेटी पिता के निधन पर मातम कर रही थी। पिता की पार्थिव देह को थामकर बेटी रुंधे कंठ से कह रही थी- 'मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…'। पिता का हाथ कसकर दबाती बेटी उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही थी।