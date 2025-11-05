Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: ‘मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…’ पिता के दाह संस्कार के समय आया बेटी का रिजल्ट

आईसीएआई की ओर से सितम्बर में हुई सीए फाइनल का परिणाम सोमवार को जारी हुआ था। कानोड़ की बेटी रीमी कोठारी ने ऑल इंडिया 31वीं और उदयपुर जिले में पहली रैंक हासिल की। यह परिणाम आया, उस समय रीमी के पिता राहुल कोठारी का निधन हो चुका था।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

udaipur news

पुत्री रिमी व मृतक राहुल कोठारी: फोटो पत्रिका नेटवर्क

कानोड़ (उदयपुर)। दुखों के पहाड़ के आगे बड़ी सफलता की खुशी पलभर भी नहीं टिक पा रही थी। बेटी पिता के सपनों को साकार कर सफलता की सूची में नाम दर्ज करवा चुकी थी और उस सफलता का इंतजार कर रहे पिता खामोश हो चुके थे। पिता के निधन के चंद मिनटों बाद ही बेटी के सीए फाइनल में सफल होने की खबर मिली थी। सबसे बड़ी खुशी का जश्न मनाने से पहले बेटी पिता के निधन पर मातम कर रही थी। पिता की पार्थिव देह को थामकर बेटी रुंधे कंठ से कह रही थी- 'मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…'। पिता का हाथ कसकर दबाती बेटी उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही थी।

दरअसल, आईसीएआई की ओर से सितम्बर में हुई सीए फाइनल का परिणाम सोमवार को जारी हुआ था। कानोड़ की बेटी रीमी कोठारी ने ऑल इंडिया 31वीं और उदयपुर जिले में पहली रैंक हासिल की। यह परिणाम आया, उस समय रीमी के पिता राहुल कोठारी का निधन हो चुका था।

एक ओर रीमी के पिता के निधन से अनजान परिचित और दोस्त बधाई के मैसेज भेज रहे थे। उसके सहपाठी और इंस्टीट्यूट में भी रीमी की सफलता पर मिठाइयां बंट रही थी। तो दूसरी ओर रीमी पिता के निधन पर बेहाल थी। पिता को अंतिम विदाई देते वक्त भी रीमी एक ही बात कह रही थी- 'पापा आप चाहते थे मैं सीए बनूं, कैसे बताऊं कि मैं सीए बन गई…।' इस विकट घड़ी में रीमी को थामने वाले कई थे, लेकिन बेटी की पीठ थपथपाने, उसका सिर चूमने वाले पिता नहीं थे।

शहर गमगीन, हर कोई स्तब्ध

पूर्व प्रधान करणसिंह कोठारी के भतीजे युवा व्यवसायी राहुल कोठारी पुत्र मनोज कोठारी की हार्ट अटैक से मौत की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पूरे शहर में शोक का माहौल था। राहुल कोठारी की पत्नी पिंकी सहित परिवार इस वज्रपात को स्वीकार नहीं पा रहे। विधायक उदयलाल डांगी, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 07:10 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: ‘मैं सीए बन गई… पापा सुन रहे हो ना…’ पिता के दाह संस्कार के समय आया बेटी का रिजल्ट

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिंदों के ठिकानों में होगा इजाफा लेकिन जल फैलाव से दृश्यता होगी कम

उदयपुर

Rajasthan: प्रमोशन की दौड़ में थम गई सांसें, फिजिकल टेस्ट के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत; हर कोई अचंभित

Head-Constable-Jabbar-Singh
उदयपुर

बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से दो बहनों सहित तीन बच्चों की मौत

उदयपुर

Panther Attack: उदयपुर में पैंथर की दहशत, बुजुर्ग ने दिखाई हिम्मत, कमरे में किया बंद, टीम ने 4 घंटे बाद पकड़ा

Panther Attack
उदयपुर

महिलाओं के वेश में छिपे 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस जुलूस में निकली दबंगई की हेकड़ी, तलवार से हमला कर किए थे फायरिंग

Udaipur Five history-sheeters
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.