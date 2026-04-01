समाजसेवा के लिए डॉ. जिनेंद्र शास्त्री को राष्ट्रीय सम्मान, दिल्ली में “सेलिब्रेशन ऑफ सोशियोक्रेसी” से नवाजा

डॉ. शास्त्री ने निजी संसाधनों से 60 हजार से अधिक जरूरतमंद बच्चों को चप्पल उपलब्ध कराया, विभिन्न त्योहारों रक्षाबंधन, दीपावली एवं होली पर 2 हजार बालिकाओं को निःशुल्क वस्त्र वितरण किया, गोसेवा तथा कोरोना काल में मानव सेवा के साथ जीव दया के कई कार्य किए। यह उनके समर्पण को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 7 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिलाने में सहयोग किया तथा 3 हजार से अधिक जरूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।