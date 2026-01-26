गुड़गांव में की 4 साल नौकरी, जाम को देखकर उदयपुर के युवा को आया आइडिया, अब इस नवाचार से बदल सकती है आपातकालीन सेवाओं की तस्वीर

उन्होंने देखा कि कई देश ड्रोन का उपयोग मेडिकल सप्लाई, आपदा राहत, दुर्गम क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और शहरी परिवहन के लिए कर रहे हैं। इसी रिसर्च ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह तकनीक बेहद कारगर हो सकती है। इससे कार्गो डिलीवरी और भविष्य की एयर एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवहारिकता को परखा जा सकेगा।