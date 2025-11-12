फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

भींडर. (उदयपुर) .नगर के भींडर-उदयपुर मार्ग पर स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से स्टील बर्तन, अलमारियां सहित सामान जलकर खाक हो गया । घटना का पता उस समय लगा जब सुबह करीब 9:00 शोरूम मालिक सहित कर्मचारियों को शोरूम से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप लेते हएु शोरूम के एक हिस्से को पूरी तरह चपेट में ले लिया । घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और आग बुझाने के प्रयास शुरू हुए । दमकल वाहन से पहले पानी का टैंकर सहित मोटर चालू करके पास स्थित लकड़ी फर्नीचर के गोदाम को सुरक्षित बचाया गया । गनीमत रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया वरना फर्नीचर शोरूम के बाहर इलेक्ट्रिक दुकान सहित हजारों की सामग्री जलकर खाक हो जाती। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया ।