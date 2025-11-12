Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

नगर के भींडर-उदयपुर मार्ग पर स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से स्टील बर्तन, अलमारियां सहित सामान जलकर खाक हो गया ।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Nov 12, 2025

फर्नीचर शोरूम में लगी आग।

भींडर. (उदयपुर) .नगर के भींडर-उदयपुर मार्ग पर स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से स्टील बर्तन, अलमारियां सहित सामान जलकर खाक हो गया । घटना का पता उस समय लगा जब सुबह करीब 9:00 शोरूम मालिक सहित कर्मचारियों को शोरूम से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप लेते हएु शोरूम के एक हिस्से को पूरी तरह चपेट में ले लिया । घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और आग बुझाने के प्रयास शुरू हुए । दमकल वाहन से पहले पानी का टैंकर सहित मोटर चालू करके पास स्थित लकड़ी फर्नीचर के गोदाम को सुरक्षित बचाया गया । गनीमत रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया वरना फर्नीचर शोरूम के बाहर इलेक्ट्रिक दुकान सहित हजारों की सामग्री जलकर खाक हो जाती। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया ।

देर से पहुंची दमकल , बुझाई आग

कस्बे में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए नगर पालिका के दमकल वाहन को सूचना दी गई लेकिन करीब 1 घंटे बाद मौके पर भींडर पालिका के दमकल वाहन पहुंच पाया , तब तक सारी सामग्री जलकर खाक हो गई थी । आग की भयानक स्थिति को देखते हुए कानोड़ नगर पालिका के दमकल वाहन को भी मौके पर बुलाया गया । दोनों ही दमकल वाहन ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया । फर्नीचर शोरूम नगर के खोजम भाई बोहरा का बताया गया।

12 Nov 2025 02:02 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जरूरत, सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे होंगे कम

उदयपुर

बर्ड विलेज मेनार में दिखा यूरेशियन हॉबी और यूरोपियन रोलर

उदयपुर

Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

Rajasthan Tourism Udaipur sees tourist boom record broken in October foreign tourists go crazy
उदयपुर

उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

Udaipur Illegal hookah bars
उदयपुर

Udaipur Crime : एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Udaipur Crime young woman raped on pretext of getting an accident claim
उदयपुर
