दो गांवों में रहस्यमयी बीमारी से 5 मासूमों की मौत, जयपुर और उदयपुर से भेजी टीम

विशेषज्ञ टीम जांच में जुटी, प्रभावित गांवों में स्क्रीनिंग व सर्वे शुरू



लसाडिय़ा. सलूम्बर जिले के लसाडिय़ा क्षेत्र के घाटा और लालपुरा गांवों में अज्ञात बीमारी से 6 दिन मं 5 मासूम बच्चों की मौत से इलाके में दहशत फैल गई है। बच्चों में पहले बुखार और कमजोरी के लक्षण सामने आए, जिन्हें अस्पताल ले जाने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। जहां उच्चस्तरीय बैठक कर जांच के निर्देश दिए गए हैं, वहीं चिकित्सकीय सहायता के लिए टीमें गांवों में भेजी गई है।