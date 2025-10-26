पानी में बुझे चिराग… तलाई में चार बच्चे डूबे, मरने वालों में 3 भाई-बहन

तलाई में बच्चों के डूबने के बाद मौके पर भीड़।
भटेवर.उदयपुर. डबोक थाना क्षेत्र के भमरासिया घाटी लक्ष्मणपुरा स्थित तलाई में शनिवार को चार बच्चे डूब गए। मरने वालों में 3 भाई-बहन हैं। एक बच्चे के डूबने पर बचाने के प्रयास में चार की जान चली गई। डूबने वालों में 3 लड़की और एक लड़का है।
थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि हादसे में सराय दरोली निवासी सुमन (14) पुत्री केशू कालबेलिया, मनोहर (6) पुत्र राजेश कालबेलिया, उसकी बहन कोमल (10) और पायल (12) की मौत हो गई। सभी बच्चे बकरियाें को लेने जंगल में गए थे, जहां तलाई में नहाने उतर गए। एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। अन्य बच्चों ने हल्ला किया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसे डूबता देख बचाने का प्रयास करने लगे। ऐसे में एक के बाद एक चारों बच्चे डूब गए। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू किया गया, लेकिन बच्चों के शव ही निकले। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे। अंतिम संस्कार रविवार को होगा। घटना के बाद से परिवारों में शोक का माहौल है।
इस तरह हुई घटना
तलाई में नहाते समय गहराई में जाने से तीनों भाई बहन डूबने लगे। डूबता देख आसपास मौजूद सुमन दौड़कर पहुंची। सुमन बच्चों को नहीं बचा पाई और खुद भी डूब गई। किसी ने चारों को डूबता देखा तो पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी।
ये पहुंचे मौके पर
सूचना पर विधायक उदयलाल डांगी ने भी पुलिस प्रशासन को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा। वल्लभनगर वृत्ताधिकारी राजेन्द्र जैन, तहसीलदार सुरेंद्र छीपा, आरआई देवेंद्र सिंह राणावत, पटवारी धर्मराज बड़गोता मौके पर पहुंचे।
