Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

पानी में बुझे चिराग… तलाई में चार बच्चे डूबे, मरने वालों में 3 भाई-बहन

बोक थाना क्षेत्र के भमरासिया घाटी लक्ष्मणपुरा स्थित तलाई में शनिवार को चार बच्चे डूब गए। मरने वालों में 3 भाई-बहन हैं। एक बच्चे के डूबने पर बचाने के प्रयास में चार की जान चली गई। डूबने वालों में 3 लड़की और एक लड़का है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Oct 26, 2025

तलाई में बच्चों के डूबने के बाद मौके पर भीड़।

भटेवर.उदयपुर. डबोक थाना क्षेत्र के भमरासिया घाटी लक्ष्मणपुरा स्थित तलाई में शनिवार को चार बच्चे डूब गए। मरने वालों में 3 भाई-बहन हैं। एक बच्चे के डूबने पर बचाने के प्रयास में चार की जान चली गई। डूबने वालों में 3 लड़की और एक लड़का है।

थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि हादसे में सराय दरोली निवासी सुमन (14) पुत्री केशू कालबेलिया, मनोहर (6) पुत्र राजेश कालबेलिया, उसकी बहन कोमल (10) और पायल (12) की मौत हो गई। सभी बच्चे बकरियाें को लेने जंगल में गए थे, जहां तलाई में नहाने उतर गए। एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। अन्य बच्चों ने हल्ला किया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसे डूबता देख बचाने का प्रयास करने लगे। ऐसे में एक के बाद एक चारों बच्चे डूब गए। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू किया गया, लेकिन बच्चों के शव ही निकले। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे। अंतिम संस्कार रविवार को होगा। घटना के बाद से परिवारों में शोक का माहौल है।

इस तरह हुई घटना

तलाई में नहाते समय गहराई में जाने से तीनों भाई बहन डूबने लगे। डूबता देख आसपास मौजूद सुमन दौड़कर पहुंची। सुमन बच्चों को नहीं बचा पाई और खुद भी डूब गई। किसी ने चारों को डूबता देखा तो पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी।

ये पहुंचे मौके पर

सूचना पर विधायक उदयलाल डांगी ने भी पुलिस प्रशासन को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा। वल्लभनगर वृत्ताधिकारी राजेन्द्र जैन, तहसीलदार सुरेंद्र छीपा, आरआई देवेंद्र सिंह राणावत, पटवारी धर्मराज बड़गोता मौके पर पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 02:08 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / पानी में बुझे चिराग… तलाई में चार बच्चे डूबे, मरने वालों में 3 भाई-बहन

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: एनीकट में नहाने उतरे 3 भाई-बहन सहित 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

उदयपुर

सांवलियाजी की एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणादायक है होटल में कैटरिंग का करने के बाद सोशल मीडिया स्टार बने कृशु की कहानी

उदयपुर

उदयपुर जिले में शिक्षकों के 1,225 से अधिक पद रिक्त, अगले महीने तक पाठ्यक्रम पूरा कराना बना चुनौती

Udaipur teacher vacancy
उदयपुर

Gold-Silver Price: रिकॉर्ड तोड़ने के बाद फिर गिरे सोने-चांदी के भाव, पहले जैसे ही हो गई कीमतें

उदयपुर

कमाने वाला गया, अब कौन संभालेगा घर…सड़क हादसे में अंबालाल की मौत से 2 बच्चों और मजदूर पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

Udaipur Gogunda
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.