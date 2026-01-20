उदयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सर्पिलाकार सड़कें ध्वस्त, 17 विला और होटल सीज

उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए नए राजस्व गांवों में धड़ल्ले से बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों, विला और रिजॉर्ट आदि पर यूडीए की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। यूडीए ने सरेखुर्द में पहाड़ों पर बनाई गई जोखिमभरी सड़कों को ध्वस्त कर दिया। इनके साथ ही बिना अनुमति निर्मित 17 विला व होटल भी सीज किया है। उल्लेखनीय है कि सरेखुर्द में अवैध रूप से पहाड़ों पर बनाई गई सड़कों और होटलों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया था।