Heavy Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में कल से होगी अतिभारी बारिश! 3-4-5 सितंबर को लेकर आया IMD का डबल अलर्ट

Rajasthan Heavy Rain Alert : राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आगामी 24 घंटे में आगे बढ़ने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों व हरियाणा के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से मंगलवार को भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।