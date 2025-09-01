Jakham Dam : 118 गांव के लिए आई खुशखबरी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध छलका, 55 सेमी की चल रही चादर

धरियावद (प्रतापगढ़)। राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध जिले के किसानों की संजीवनी 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध सोमवार को छलक गया। बांध छलकने के साथ ही जाखम जल संसाधन परियोजना खंड धरियावद के अधिशासी अधिकारी चंद्र प्रकाश मेघवाल के साथ विभाग के नीरज मीणा, कविता, निखिल मय टीम मौके पर पहुंचे और बांध की पूजा की। इससे पहले बांध संग्रहण क्षेत्र में रविवार रात और सोमवार तड़के से जारी बरसात के चलते बांध में लगातार आवक के बाद सोमवार सुबह बांध 31 मीटर की भराव सीमा पार कर ओवरफ्लो हो गया। बांध पर चादर चलने से धरियावद और आसपास के क्षेत्रों में किसानों और आमजन में उत्साह है। जाखम परियोजना पीने के पानी और रबी सीजन सिंचाई दोनों के लिए अहम मानी जाती है।