Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Jakham Dam : 118 गांव के लिए आई खुशखबरी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध छलका, 55 सेमी की चल रही चादर

राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध जिले के किसानों की संजीवनी 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध सोमवार को छलक गया।

प्रतापगढ़

kamlesh sharma

Sep 01, 2025

Jakham Dam
जाखम बांध: फोटो पत्रिका

धरियावद (प्रतापगढ़)। राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध जिले के किसानों की संजीवनी 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध सोमवार को छलक गया। बांध छलकने के साथ ही जाखम जल संसाधन परियोजना खंड धरियावद के अधिशासी अधिकारी चंद्र प्रकाश मेघवाल के साथ विभाग के नीरज मीणा, कविता, निखिल मय टीम मौके पर पहुंचे और बांध की पूजा की। इससे पहले बांध संग्रहण क्षेत्र में रविवार रात और सोमवार तड़के से जारी बरसात के चलते बांध में लगातार आवक के बाद सोमवार सुबह बांध 31 मीटर की भराव सीमा पार कर ओवरफ्लो हो गया। बांध पर चादर चलने से धरियावद और आसपास के क्षेत्रों में किसानों और आमजन में उत्साह है। जाखम परियोजना पीने के पानी और रबी सीजन सिंचाई दोनों के लिए अहम मानी जाती है।

बांध तीन जिलों की सीमा पर, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की गोद में बसा

31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध का नैसर्गिंक सौंदर्य देखते ही बनता है, प्रतापगढ़-उदयपुर-चितौड़गढ़ तीन जिलों की सीमा एवं सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की गोद में बना जाखम बांध अपनी अनुपम प्राकृतिक छटा के लिए भी जाना जाता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: तेज बारिश से घग्घर नदी उफान पर, अफसरों की छुट्टी कैंसिल, खाने-पीने की सामग्री के भंडारण के निर्देश
हनुमानगढ़
Ghaggar River

1986 से 2025 में 24 बार ओवरफ्लो होकर छलका जाखम बांध

जाखम जल संसाधन परियोजना खंड धरियावद के अनुसार 1986 से 2025 के बीच जाखम बांध 24 बार ओवरफ्लो हुआ है। अमूमन अगस्त या सितम्बर माह के बीच छलकने वाला बांध 2021 में पहली बार नवंबर महीने में छलका था, जो अब तक सबसे देरी से छलकने का समय था। 2024 में भी बांध ओवरफ्लो होकर उस पर चादर चली। 2025 में फिर ओवरफ्लो हुआ।

118 गांव होते हैं लाभान्वित

जाखम बांध धरियावद क्षेत्र के किसानों के लिए संजीवनी है। क्योंकि कृषि क्षेत्र होने से यहां रबी फसल को सिंचाई का पानी इसकी दाई और बाई मुख्य नहर के जरिए मिलता है। धरियावद उपखंड में करीब 28 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती है। धरियावद के 118 गांव लाभान्वित होते हैं।

जारी की अपील, रखें सावधानी

इधर, जाखम बांध के ओवरफ्लो होने के साथ ही जाखम जल संसाधन परियोजना खंड धरियावद अधिशासी अधिकारी चंद्र प्रकाश मेघवाल ने आमजन से बहाव क्षेत्र से दूर रहने और ऐसे स्थानों पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करने की अपील की। विभाग ने एक विशेष टीम गठित की, जो बांध की सूचना के साथ-साथ 24 घंटे अलर्ट मोड़ पर रहकर बहाव क्षेत्र में गश्त करेगी।

ये भी पढ़ें

Weather Alert : सड़कें बनीं समंदर, घरों में बहा दरिया, शहर बोला…देखा न था कभी ऐसा मंजर, मौसम विभाग की चेतावनी
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 07:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Jakham Dam : 118 गांव के लिए आई खुशखबरी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध छलका, 55 सेमी की चल रही चादर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट