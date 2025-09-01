Weather Alert : सड़कें बनीं समंदर, घरों में बहा दरिया, शहर बोला…देखा न था कभी ऐसा मंजर, मौसम विभाग की चेतावनी

पानी की निकासी के लिए नगर निगम ने चार जेसीबी मशीनें सूरसागर इलाके में तैनात कीं। सुजानदेसर और खुदखुदा डेरे पर भी जेसीबी और पम्प लगाए गए। इंदिरा कॉलोनी, नोखा रोड और गिन्नाणी क्षेत्र में दो-दो सौ रेत के थैले भेजे गए ताकि पानी की दिशा बदली जा सके। निगम का दावा है कि मोटर पम्प और जेसीबी लगातार काम कर रहे हैं।