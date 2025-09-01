Patrika LogoSwitch to English

करौली

राजस्थान में मानसून मेहरबान, सीजन में 7वीं बार खोले गए इस बड़े बांध के गेट

Panchana Dam: करौली जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध एक बार फिर लबालब होकर छलक उठा है।

करौली

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

Panchana-Dam
पांचना बांध के तीन गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी। फोटो: पत्रिका

Panchana Dam: करौली जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध एक बार फिर लबालब होकर छलक उठा है। बांध का जलस्तर 258.50 मीटर पर पहुंच गया, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। ऐसे में जल संसाधन विभाग को एक बार फिर बांध के गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू करनी पड़ी है।

इस मानसून सीजन में यह सातवां मौका है, जब बांध से पानी की निकासी शुरू की गई है। रविवार सुबह करीब 5 बजे विभाग की ओर से बांध के दो गेटों को खोलकर गंभीर नदी में पानी निकासी शुरू की गई। वहीं संभवत: यह पहला मौका है जब बांध का जलस्तर 258.50 मीटर तक रोका गया है। इससे पहले 258.40 मीटर या इससे कम जलस्तर पर ही गेट खोले जाते रहे हैं।

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार तड़के बांध का जलस्तर 258.50 मीटर पर पहुंच गया। इस दौरान तक बांध में करीब 2350 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई थी। ऐसे में करीब 5 बजे बांध के दो गेटों को खोलकर पानी निकासी शुरू की गई।

3 गेट खोलकर गंभीर नदी में छोड़ा पानी

उन्होंने बताया कि बांध के गेट नम्बर 3 व 4 को एक-एक फीट तक खोलकर 2650 क्यूसेक पानी की निकासी गंभीर नदी में शुरू की गई, लेकिन इसके बाद दिन में बांध के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते बांध में पानी की आवक और अधिक हो गई। ऐसे में शाम करीब 5 बजे विभाग को एक और गेट खोलकर पानी निकासी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ी। शाम 5 बजे तीन गेटों को डेढ़ फीट तक खोलकर पानी निकासी की मात्रा 6 हजार क्यूसेक कर दी गई। इससे गंभीर नदी में भी पानी का बहाव बढ़ गया है।

डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में अलर्ट जारी

उन्होंने पानी की निकासी को देखते हुए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बहाव क्षेत्र में न जाएं और अपने पशुओं को भी गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रखें।

23 अगस्त को भी खोले गए थे बांध के गेट

गौरतलब है कि इससे पहले इस मानसून सीजन में बांध के 6 बार गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी की जा चुकी है। छठी बार 22 अगस्त की रात पानी बढ़ने पर दो गेट खोले गए थे, लेकिन 23 अगस्त को सुबह पानी बढ़ा तो चार गेटों को खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी थी। पानी आवक थमने पर पांच दिन बाद गेटों को 26 अगस्त को बांध के सभी गेट बंद कर दिए थे।

