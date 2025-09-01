राजस्थान में मानसून मेहरबान, सीजन में 7वीं बार खोले गए इस बड़े बांध के गेट

उन्होंने बताया कि बांध के गेट नम्बर 3 व 4 को एक-एक फीट तक खोलकर 2650 क्यूसेक पानी की निकासी गंभीर नदी में शुरू की गई, लेकिन इसके बाद दिन में बांध के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते बांध में पानी की आवक और अधिक हो गई। ऐसे में शाम करीब 5 बजे विभाग को एक और गेट खोलकर पानी निकासी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ी। शाम 5 बजे तीन गेटों को डेढ़ फीट तक खोलकर पानी निकासी की मात्रा 6 हजार क्यूसेक कर दी गई। इससे गंभीर नदी में भी पानी का बहाव बढ़ गया है।