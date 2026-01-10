राजस्थान में यहां पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पंचनामा तैयार करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया तथा हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी अबजीत कुमार ने बताया कि होडीलाल पुत्र हरिराम उर्फ हरिलाल मीणा निवासी डडैला की झोपड़ी गज्जूपुरा ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे उसके पिता हरिराम मीणा खाना खाकर खावदा रोड स्थित अपने खेतों पर फसल की रखवाली के लिए गए थे।