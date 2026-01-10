10 जनवरी 2026,

करौली

राजस्थान में यहां पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

Rajasthan Crime: राजस्थान में सरकारी भूमि पर एक नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे 60 वर्षीय वृद्ध का शव फंदे से लटका मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

3 min read
करौली

image

Santosh Trivedi

Jan 10, 2026

karauli news

घटना की जानकारी लेते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपस्थित ग्रामीण। Photo- Patrika

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा–हाड़ौती सड़क मार्ग पर बूकना मोड़ के पास खावदा की सरकारी भूमि पर एक नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे 60 वर्षीय वृद्ध का शव फंदे से लटका मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दूसरी ओर परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पंकज बड़गूजर को ज्ञापन सौंपा।

पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पंचनामा तैयार करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया तथा हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी अबजीत कुमार ने बताया कि होडीलाल पुत्र हरिराम उर्फ हरिलाल मीणा निवासी डडैला की झोपड़ी गज्जूपुरा ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे उसके पिता हरिराम मीणा खाना खाकर खावदा रोड स्थित अपने खेतों पर फसल की रखवाली के लिए गए थे।

शनिवार सुबह करीब 6 बजे पड़ोसी सेजराम उर्फ मोहनसिंह ने चाचा प्रमुख लाल मीणा को मोबाइल पर सूचना दी कि हरिलाल की किसी ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां हरिलाल का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला।

घटना की जानकारी मिलने पर थानाधिकारी अबजीत कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर ब्रांच संतराम मीणा, कैलादेवी पुलिस उपाधीक्षक मीना मीणा तथा मण्डरायल थानाधिकारी रामचंद्र रावत ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को उतारकर उपजिला अस्पताल सपोटरा की मोर्चरी में रखवाया गया।

छह माह से चल रहा जमीन विवाद

मृतक के पुत्र तथा परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि खावदा की जमीन को लेकर पिछले छह माह से विवाद चल रहा था। आरोप है कि 8 जनवरी को जमीन पर जेसीबी चलाने को लेकर कहासुनी हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि इसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया।

पीड़ित पक्ष ने बताया कि मृतक की जेब से एफएसएल टीम को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें जमीन विवाद और कुछ लोगों के नाम अंकित बताए गए हैं। घटनास्थल से जूते, चादर और पेड़ पर लगी रस्सी भी जब्त की गई। उल्लेखनीय है कि जिस पेड़ से शव लटका मिला, उसके पास मृतक के पिता कलुआराम की समाधि स्थित है।

चिकित्सकों ने की दम घुटने से मौत की पुष्टि

पुलिस की ओर से शनिवार दोपहर उपजिला अस्पताल सपोटरा में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद बताया कि मृतक की मृत्यु हैंगिंग के कारण दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है।

मृतक हरिलाल के पांच पुत्रियां और एक पुत्र हैं। तीन पुत्रियों का विवाह हो चुका है, जबकि दो पुत्रियां और एक पुत्र अध्ययन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और खेती के सहारे जीवन यापन किया जा रहा था। पिता के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

रखी मांगें, पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी पंकज बड़गूजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विवादित जमीन से कथित भूमाफियाओं का कब्जा हटाने, जमीन मृतक के परिवार को सौंपने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा नामजद आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान किसान संघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीलाल फौजी, भाजपा युवा नेता प्रताप पाकड़, काडूलाल डडैला, पुष्पेंद्र ठेकेदार, कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा गज्जूपुरा, रामजीलाल बैरवा, ट्राइबल आर्मी संस्थापक हंसराज सेंगरपुरा, सरपंच हरिमोहन महावर, मुकेश पिलोदिया, योगेश टाटू सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

