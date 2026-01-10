10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

करौली

राजस्थान: शिक्षा विभाग की बड़ी चूक, मौत के 2 माह बाद कर दिया व्याख्याता का तबादला; नाम देख रो पड़े परिजन

राजस्थान शिक्षा विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। एक व्याख्याता की मृत्यु के करीब दो महीने बाद शिक्षा विभाग ने उसका तबादला आदेश जारी कर दिया।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Santosh Trivedi

Jan 10, 2026

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

Patrika Photo

Karauli News: राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से गत दिवस बड़ी संख्या किए स्कूल व्याख्याताओं के तबादलों में 2 माह पहले मृत एक व्याख्याता का भी स्थानांतरण कर दिया गया।

मृतक व्याख्याता का करौली जिले के हिण्डौन से धौलपुर जिले में तबादला किया गया है। शिक्षा विभाग की सूची में व्याख्याता रहे संतराज माली का नाम देखकर एक बार फिर परिजनों की आंखें नम हो गई।

तबादला सूची में त्रुटि चर्चा का विषय

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से 9 जनवरी को इतिहास विषय के व्याख्याताओं की 'जंबो' तबादला सूची जारी की थी। संस्थान प्रधानों ने अपने विद्यालयों में तबादला हो जाने व आने वालों की जानकारी के लिए सूची खंगाली तो दो माह पहले मृत हुए व्याख्याता संतराज माली का नाम देखकर चकित रह गए।

सूची में संतराज माली का हिण्डौन पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से धौलपुर जिले के गांव सिलावत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तबादला किया है। तबादला सूची में त्रुटि को लेकर शिक्षकों में दिनभर चर्चा रही। गौरतलब है कि व्याख्याता संतराज माली का नवम्बर माह में निधन हो गया था।

बीच सत्र में फिर हुए शिक्षा विभाग के बड़े तबादले

हाल ही में अदालत ने शिक्षा विभाग में बीच सत्र में किए गए स्थानांतरणों पर तल्ख टिप्पणी की थी। लेकिन सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और शुक्रवार को व्याख्याताओं की तबादला सूची जारी कर दी। गुरुवार रात उप प्राचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों (शारीरिक शिक्षा) के स्थानांतरण किए गए थे।

नया शिक्षा सत्र करीब, फिर भी स्थानांतरण की रफ्तार नहीं रुकी

अप्रेल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने को है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी से शुरू होने वाली हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा किए बिना स्कूलों में लगातार स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है, जिससे शिक्षकों और छात्रों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। परीक्षाएं शुरू होने में भी सिर्फ एक माह का समय बचा है।

कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में भी बदलाव

यहां गौर करने वाली बात है कि उप प्राचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों ने शाला दर्पण के माध्यम से कार्य ग्रहण और कार्य मुक्त कर लिया है। यह प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेजी से सम्पन्न हो रही है, जिससे विभाग में और भी बदलाव देखे जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Lecturer Transfer List: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट, व्याख्याताओं के हुए तबादले
भीलवाड़ा
Transfer of lecturers, Transfer of lecturers in Rajasthan, Rajasthan transfer list, Lecturer transfer list, Bikaner news, Rajasthan news, Jaipur news, व्याख्याताओं के तबादले, राजस्थान में व्याख्याताओं के तबादले, राजस्थान तबादला लिस्ट, व्याख्याता तबादला लिस्ट, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज, जयपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:43 pm

Published on:

10 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / राजस्थान: शिक्षा विभाग की बड़ी चूक, मौत के 2 माह बाद कर दिया व्याख्याता का तबादला; नाम देख रो पड़े परिजन

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कड़ाके की सर्दी में त्यागी गई ‘जाह्नवी’, जल्द बनेगी किसी आंगन की ‘सोन चिरैया’, 7 दिन पहले शौचालय में मिली, दत्तक प्रक्रिया शुरू

Karauli News Hindaun City
करौली

बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह बेनकाब, ज्वाइनिंग के वक्त चेहरा मिसमैच से खुली पोल, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Karauli Inter State Racket Exposed in Bank of India Jobs
करौली

ऐसी भी क्या मजबूरी…. 10°की कड़ाके की ठंड में नवजात कन्या को कपड़े में लपेट कर शौचालय में कमोड़ के पास छोड़ा

karauli news
करौली

हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

Newborn found in toilet, Newborn found in toilet in Karauli, Newborn found in toilet in Rajasthan, Karauli News, Rajasthan News, टायलेट में मिली नवजात, करौली में टायलेट में मिली नवजात, राजस्थान में टायलेट में मिली नवजात, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज, Hindaun City, Hindaun City News, हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी न्यूज
करौली

करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

karauli Police Raid
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.