भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज प्रदेश के 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जोधपुर, झुंझुनूं, टोंक, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्‌टी घोषित की गई है। आदेश के अनुसार राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री-प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कर्मचारियों को तय समय पर आना होगा।