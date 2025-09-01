जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में रातभर से हो रही बारिश का दौर आज भी जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।
इससे पहले रविवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने से मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश का दौर चला। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हुई।
राज्य में सबसे अधिक बारिश जालौर में 165 मिलीमीटर दर्ज हुई। झालावाड़ के रायपुर में 140, गंगधार में 115 और करौली के टोड़ाभीम में 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। राजधानी जयपुर में शनिवार देर रात तक बारिश का दौर चला। रविवार को सुबह से शाम रुक-रुक का फिर बारिश हुई। बीते 24 घंटे में जयपुर में करीब तीन इंच बारिश हुई।
|जिला / स्थान
|वर्षा (मिलीमीटर)
|सीकर
|76
|कोटा
|65
|चूरू
|70
|श्रीगंगानगर
|52
|संगरिया
|85
|अलवर (थानागाजी)
|85
|बीकानेर (लूणकसर)
|65
भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज प्रदेश के 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जोधपुर, झुंझुनूं, टोंक, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी घोषित की गई है। आदेश के अनुसार राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री-प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कर्मचारियों को तय समय पर आना होगा।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, अलवर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, बारां, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, नागौर, डीडवाना*-कुचामनसिटी, चूरू, सीकर और कोटा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
पाली, जालोर, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सवाईमाधोपुर, सलूम्बर, राजसमंद, प्रतापगढ़, करौली, डूंगरपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में भी बारिश की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व आसपास से लगे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है और सक्रिय है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।