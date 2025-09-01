IMD Alert: अगले 24 घंटे में बनेगा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर, इससे राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून

Bengal Low Pressure: जयपुर. बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का सीधा असर राजस्थान के मौसम पर देखने को मिलेगा। खासकर 4 से 7 सितम्बर के बीच दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां दोबारा तेज होने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम राजस्थान के ऊपर पहले से ही परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है। इसी कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आज 1 सितम्बर को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी अगले 5 से 6 दिन तक मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में 2 से 4 सितम्बर तक बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे कम दबाव के सक्रिय होने के बाद फिर से मौसम का मिजाज बदल जाएगा और भारी बारिश का दौर तेज हो जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इस कम दबाव का असर न केवल दक्षिणी राजस्थान बल्कि आसपास के कई जिलों पर भी पड़ेगा। हालांकि अतिभारी बारिश की स्थिति में जलभराव और नुकसान का खतरा भी बढ़ सकता है।