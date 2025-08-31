Monsoon Update: सावधान रहे, 1 सितम्बर का आ गया अलर्ट, अलवर सहित 4 जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में दो-तीन दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले पांच-दिन तक मौसम सक्रिय रहेगा। और तेज बारिश भी हो सकती है। अब बात करते महीने से पहले दिन कैसा रहेगा मौसम…।