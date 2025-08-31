Monsoon Update: सावधान रहे, 1 सितम्बर का आ गया अलर्ट, अलवर सहित 4 जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Alert: जयपुर. राजस्थान में सितम्बर के पहले सप्ताह में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं एक सितम्बर को राजस्थान के चार जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में दो-तीन दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले पांच-दिन तक मौसम सक्रिय रहेगा। और तेज बारिश भी हो सकती है। अब बात करते महीने से पहले दिन कैसा रहेगा मौसम…।
मौसम विभाग के अनुसार एक सितम्बर को राजस्थान के चार जिलों में अतिभारी बारिश के संकेत हैं। इनमें अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड व झुंझुनूं, में अतिभारी बारिश की संभावना है।
इधर भारी बारिश की संभावना के चलते अलवर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी है।