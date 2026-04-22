लाखों खर्च कर निकाली खरपतवार फिर तालाब में सड़ने को छोड़ी

उदयपुर. शहर की झीलों को साफ रखने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर जलीय खरपतवार निकालने के बावजूद नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। निकाली गई खरपतवार को तालाबों के किनारे और पानी में ही छोड़ दिया गया, इससे अब वही वनस्पति सड़-गलकर जल को दूषित कर रही है। नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर झील की सफाई तो करवाई, लेकिन उसके बाद उचित निस्तारण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप यह जलीय वनस्पति सड़-गलकर पानी को प्रदूषित कर रही है और हानिकारक कीटों के पनपने का कारण बन रही है।