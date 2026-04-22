उदयपुर में घर पर खड़ी गाडि़यां और हाइवे टोल, जयपुर व भीलवाड़ा में कटे चालान

वर्ना के नंबर पर दूसरी कार चलाकर दो बार वसूला टोल



शहर के हिरणमगरी सेक्टर-4 निवासी धर्मेन्द्र परिहार की कार आरजे-27-सीडी-5334 घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनके नाम से स्टेट टोल के दो चालान कट गए और खाते से राशि भी कट गई। जांच करने पर पता चला कि उसी नंबर का उपयोग एक दूसरी कार में किया जा रहा है। हैरानी तब हुई जब रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक आई-10 कार मिली, जिसके आगे परिहार की कार का नंबर और पीछे अलग नंबर आरजे-27-सीडी-5834 लिखा हुआ था। यानी एक ही गाड़ी में दो अलग-अलग नंबर प्लेट लगाकर खुलेआम घूम रही थी, लेकिन किसी स्तर पर जांच नहीं हुई। इसी गाड़ी का दो बार हाइवे टोलनाके पर चालान कटा और पैसे परिहार के खाते से गए। परिहार ने सीडब्ल्यूसी सदस्य बी.के.गुप्ता के सहयोग से पत्रिका और पुलिस को जानकारी दी।