उदयपुर

Udaipur: VC के चेंबर में जाते ही छात्रों ने ताला लगाकर काट दी बिजली, 5 घंटे तक रही कैद, स्टूडेंट्स ने दे दी ये चेतावनी

Student Locked VC Chamber And Cut Off Electricity: छात्रों ने वीसी चेंबर के बाहर ताला लगा दिया, वहीं चेंबर की बिजली भी काट दी। ऐसे में वीसी प्रो. मिश्रा करीब 4 घंटे तक चेंबर में ही कैद रही।

उदयपुर

Akshita Deora

Sep 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Protest In Mohanlal Sukhadia University Udaipur: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ. सुनीता मिश्रा की ओर से दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद मंगलवार शाम को माहौल और ज्यादा खराब हो गया। प्रो. मिश्रा मंगलवार शाम को कार्यालय पहुंची तो कुछ देर बाद ही छात्रों का हुजूम भी पहुंच गया।

विरोध प्रदर्शन करते छात्रों से समझाइश करते पुलिस अ​धिकारी (फोटो: पत्रिका)

छात्रों ने वीसी चेंबर के बाहर ताला लगा दिया, वहीं चेंबर की बिजली भी काट दी। ऐसे में वीसी प्रो. मिश्रा करीब 4 घंटे तक चेंबर में ही कैद रही।

कुलपति चेंबर के बाहर लगा ताला (फोटो: पत्रिका)

मामला गंभीर होने की स्थिति में एएसपी सिटी उमेश ओझा, वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित, प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्रसिंह चारण यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन पहुंचे।

रात 10.30 बजे छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि वीसी प्रो. मिश्रा को काम नहीं करने देंगे। वे अगर दफ्तर आती हैं तो उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। इस पर एएसपी ओझा ने वीसी प्रो. मिश्रा से भी बात की। छात्रों की भावना और कानून व्यवस्था को लेकर वीसी कार्यालय नहीं आने की बात पर सहमत हो गई। इस दौरान वीसी चेंबर में एफएमएस डीन प्रो. मीरा माथुर और चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर पीएस राजपूत मौजूद थे।

ताला खुलने के बाद पुलिस के साथ बाहर निकलती वीसी प्रो. मिश्रा (फोटो: पत्रिका)

बर्खास्त नहीं तब तक आंदोलन

एबीवीपी महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जब तक वीसी को बर्खास्त नहीं किया जाता, आंदोलन चलता रहेगा। कोई डीन, डायरेक्टर उनका सहयोग करेगा तो उसे भी विरोध झेलना पड़ेगा।

इकाई अध्यक्ष प्रवीण टांक ने चेतावनी दी कि जब तक वीसी का निष्कासन नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा और विश्वविद्यालय बंद ही रहेगा।

सुविवि प्रशासनिक भवन में वीसी चेंबर के बाहर बैठे विद्या​र्थियों से समझाइश करते एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ व अन्य अ​धिकारी (फोटो: पत्रिका)

प्रदर्शन के दौरान तुषार वागेला, गौतम बंधु, त्रिभुवन सिंह, भानु प्रताप सिंह, धनंजय, हर्ष राजानी, विवेक पाटीदार, चिराग तिवारी, रुद्र सोनी, चिराग दाहीमा, चिराग दरवर, ख़ुशी चौहान, माया रेगर, इंद्रा चौहान, ध्वनि व्यास, ध्रुवसिंह राव, जैकी मीना, भूपेन्द्र सिंह, संजू तेली, युवराज सिंह, हेमेंद्र पवार मौजूद रहे।

17 Sept 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: VC के चेंबर में जाते ही छात्रों ने ताला लगाकर काट दी बिजली, 5 घंटे तक रही कैद, स्टूडेंट्स ने दे दी ये चेतावनी

