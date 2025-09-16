मिड डे मील में छिपकली, उदयपुर में 40 बच्चे बीमार, जांच के लिए कमेटी गठित, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

राजस्थान के उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र के आरणिया ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाई खेड़ा में मंगलवार को मिड डे मील में छिपकली गिरने से करीब 40 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी, जी घबराना, चक्कर आने की शिकायत पर दो-चार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लसाड़िया भर्ती करवाया गया। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ कर 40 तक पहुंच गई, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य में उपचार किया गया। बाद में सभी की हालत में सुधार होने से अस्पताल से छु़ट्टी दे दी गई।