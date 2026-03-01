मौताणा का दंश: 70 परिवारों के 400 से अधिक लोग 18 वर्षों से नहीं लौट पाए अपने गांव

वर्ष 2017 में मांडवा थाना क्षेत्र के जूनापादर निवासी बाबूलाल अंगारी का अपने पड़ोसी माना पुत्र जीवा गरासिया से जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में जीवा घायल हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे मृत बताकर खाट पर रख बाबूलाल के घर के सामने ले आए। देखते ही देखते ग्रामीण हथियारों से लैस होकर चढ़ोतरा कर बैठे। इस दौरान बाबूलाल के परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। हमलावरों ने घर में रखे पशु, अनाज और अन्य सामान लूट लिया तथा मकान को विस्फोटक सामग्री से गिरा दिया।